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19:32, 26 декабря 2022Силовые структуры

Российский учитель ОБЖ совратил 15-летнюю школьницу

В Челябинске 50-летнего учителя ОБЖ заподозрили в развращении 15-летней школьницы

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Челябинске 50-летний учитель ОБЖ совратил 15-летнюю школьницу. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одной из школ Тракторозаводского района. Россиянин работает в учебном заведении шесть лет.

Отмечается, что в полицию обратилась мать девочки, когда узнала о домогательствах со стороны педагога. По факту случившегося возбуждено дело по статье 135 («Развратные действия») УК РФ. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания (ИВС).

Ранее стало известно, что в Подольске тренера по теннису арестовали за изнасилование малолетних учениц.

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Екатерина Власова
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