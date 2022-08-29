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Суд арестовал российского тренера по теннису за изнасилование юных спортсменок

В Подольске тренера по теннису арестовали за изнасилование малолетних учениц

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Подольске суд арестовал 60-летнего тренера по теннису, обвиняемого в насилии над малолетними ученицами. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, с 2014 по 2021 год российский учитель домогался юных спортсменок, признавался им в любви, приглашал на свидания и делал сюрпризы. Отмечается, что он женат, но уверял школьниц, что разведется с супругой ради них.

Известно, что педофил более десяти раз изнасиловал одну девочку, а также домогался второй спортсменки. Он заходил к ним в раздевалки, вызывал в тренерские и свою машину. Одной из потерпевших было меньше 14 лет.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае суд рассмотрит дело 50-летнего местного жителя, который шесть лет насиловал дочь.

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Екатерина Власова
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