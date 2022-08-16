Насиловавший дочь в течение шести лет россиянин пойдет под суд

В Алтайском крае осудят 50-летнего мужчину, шесть лет насиловавшего малолетнюю дочь

В Алтайском крае суд рассмотрит дело 50-летнего местного жителя, который шесть лет насиловал дочь. Об этом во вторник, 16 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в 2011 году отец изнасиловал девятилетнюю девочку, пока супруги не было дома. Через несколько месяцев он понял, что испуганная дочь не расскажет никому о случившемся. Тогда он продолжил до 2017 года насиловать школьницу, а если она оказывала сопротивление, мужчина применял физическую силу.

Потерпевшая рассказала о действиях фигуранта, когда переехала из дома. Она боялась, что отец повторит преступление с ее младшей сестрой.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 и пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ.

На первых этапах следствия мужчина признал вину, но после предъявления обвинения поменял показание, сказав, что дочь обманывает.