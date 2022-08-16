Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Насиловавший дочь в течение шести лет россиянин пойдет под суд

В Алтайском крае осудят 50-летнего мужчину, шесть лет насиловавшего малолетнюю дочь

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Алтайском крае суд рассмотрит дело 50-летнего местного жителя, который шесть лет насиловал дочь. Об этом во вторник, 16 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в 2011 году отец изнасиловал девятилетнюю девочку, пока супруги не было дома. Через несколько месяцев он понял, что испуганная дочь не расскажет никому о случившемся. Тогда он продолжил до 2017 года насиловать школьницу, а если она оказывала сопротивление, мужчина применял физическую силу.

Потерпевшая рассказала о действиях фигуранта, когда переехала из дома. Она боялась, что отец повторит преступление с ее младшей сестрой.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 и пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ.

На первых этапах следствия мужчина признал вину, но после предъявления обвинения поменял показание, сказав, что дочь обманывает.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Аксенов сообщил о пострадавших из-за детонации боеприпасов в Крыму
ФСБ сорвала планы поджога зданий на Ставрополье сторонника «Правого сектора»
Болельщицу с украинским флагом выгнали с матча между российскими теннисистками
Минобороны доложило об уничтожении командно-наблюдательного пункта ВСУ
В Минздраве России выявлены махинации с 75 служебными автомобилями
Минздрав Крыма сообщил о состоянии пострадавших при детонации боеприпасов
Девушка забыла нанести крем для загара на губы с филлерами и попала в больницу
В Эстонии начали переносить танк-памятник Т-34 в музей
Финляндия сократит количество выдаваемых россиянам виз
Эзра Миллер принес публичные извинения и пожаловался на психические расстройства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.