Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:29, 30 июля 2026Путешествия

У российской авиакомпании аннулировали сертификат

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта у авиакомпании «Ижавиа»
Алина Черненко

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта у авиакомпании «Ижавиа» — она прекратит полеты с 1 августа. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что решение было принято по итогам проверки, которая проходила с 20 по 23 июля. Специалисты должны были подтвердить устранение нарушений, выявленных во время профилактического визита Ространснадзора весной.

Изначально регулятор ограничил действие сертификата до 28 июля. На исправление недостатков российскому перевозчику дали три месяца. Однако повторная проверка показала, что ключевые проблемы, связанные с системой управления безопасностью полетов, устранены не были.

После аннулирования сертификата авиакомпания лишится права выполнять коммерческие рейсы. Она уже закрыла продажу билетов начиная с 1 августа.

В феврале Ространснадзор начал проверять крупнейшую чартерную авиакомпанию России Azur Air. Причиной инспекции стали задержки рейсов и нарушения прав пассажиров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Российский миллиардер и основатель «ЭФКО» задержан в Москве
    Больная раком блогерша Лерчек явилась в суд
    Парусиновые кеды из 90-х вернулись в моду
    Переодетый в женщину для убийства российской жены иностранец приехал из Словакии
    В постсоветской стране начались перебои с топливом и питьевой водой из-за Украины
    Восьмой международный юношеский футбольный турнир UTLC CUP пройдет в Москве
    Названы самые популярные у россиян дизельные машины
    Раскрыты последствия перевода средств на счета признанного террористом Павла Дурова
    Сибига и Сикорский сделали заявление об упавшем в Польше объекте
    Матч в Воронеже принес игроку пять миллионов рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok