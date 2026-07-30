У российской авиакомпании аннулировали сертификат

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта у авиакомпании «Ижавиа»

Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта у авиакомпании «Ижавиа» — она прекратит полеты с 1 августа. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что решение было принято по итогам проверки, которая проходила с 20 по 23 июля. Специалисты должны были подтвердить устранение нарушений, выявленных во время профилактического визита Ространснадзора весной.

Изначально регулятор ограничил действие сертификата до 28 июля. На исправление недостатков российскому перевозчику дали три месяца. Однако повторная проверка показала, что ключевые проблемы, связанные с системой управления безопасностью полетов, устранены не были.

После аннулирования сертификата авиакомпания лишится права выполнять коммерческие рейсы. Она уже закрыла продажу билетов начиная с 1 августа.

В феврале Ространснадзор начал проверять крупнейшую чартерную авиакомпанию России Azur Air. Причиной инспекции стали задержки рейсов и нарушения прав пассажиров.

