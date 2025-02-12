Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:07, 12 февраля 2025Силовые структуры

Бывшему директору отменили приговор после случаев насилия в российской спецшколе

Суд на Урале отменил приговор экс-директору спецшколы №124, где насиловали детей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Директору вынесли приговор после случаев насилия в российской спецшколе

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил приговор бывшему директору екатеринбургской спецшколы № 124, где совершалось насилие в отношении воспитанников. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителя потерпевших Олесю Бортникову.

По словам Бортниковой, теперь у Натальи Поддубной появился шанс избежать уголовной ответственности за истечением сроков давности. До этого суд приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ по статье о халатности.

По данным следствия, в октябре 2022 года несовершеннолетние воспитанники учреждения совершили в отношении другого противоправные действия. Поддубная, которая на тот момент занимала должность директора, не помогла потерпевшему и не сообщила о преступлении в полицию. Вскоре в отношении подростка были вновь совершены те же действия.

В июле 2024 года суд на Урале отправил трех подростков в воспитательную колонию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин поговорил с новым лидером Сирии

      Жители российского города пожаловались на полчища крыс на улицах

      Случайная поломка помогла россиянину выжить в конфликте с должником-соседом

      Россиян предупредили о выманивающем доступ к «Госуслугам» мошенническом сайте

      В России появился новый автомобильный бренд

      Пассажирка самолета случайно нашла под креслом опасный предмет и испугалась

      Резкое укрепление рубля объяснили

      Раскрыты подробности о работе подозреваемого в мошенничестве племянника Екатерины Варнавы

      Еще одна страна предложила Трампу сделку по примеру Украины

      Раскрыта стоимость съемочного дня Агаты Муцениеце

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше