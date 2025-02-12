Бывшему директору отменили приговор после случаев насилия в российской спецшколе

Суд на Урале отменил приговор экс-директору спецшколы №124, где насиловали детей

Начало событий в новости Директору вынесли приговор после случаев насилия в российской спецшколе

Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил приговор бывшему директору екатеринбургской спецшколы № 124, где совершалось насилие в отношении воспитанников. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителя потерпевших Олесю Бортникову.

По словам Бортниковой, теперь у Натальи Поддубной появился шанс избежать уголовной ответственности за истечением сроков давности. До этого суд приговорил ее к 11 месяцам исправительных работ по статье о халатности.

По данным следствия, в октябре 2022 года несовершеннолетние воспитанники учреждения совершили в отношении другого противоправные действия. Поддубная, которая на тот момент занимала должность директора, не помогла потерпевшему и не сообщила о преступлении в полицию. Вскоре в отношении подростка были вновь совершены те же действия.

В июле 2024 года суд на Урале отправил трех подростков в воспитательную колонию.