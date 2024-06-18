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09:26, 18 июня 2024Силовые структуры

Директору вынесли приговор после случаев насилия в российской спецшколе

На Урале вынесли приговор директору спецшколы, в которой насиловали детей

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бывшего директора екатеринбургской спецшколы, где в отношении воспитанников совершалось насилие, приговорили к 11 месяцам исправительных работ. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Женщина признана виновной по статье о халатности. Ей также запретили два года занимать руководящие должности в госучреждениях.

По данным следствия, в октябре 2022 года ряд несовершеннолетних воспитанников учреждения совершили в отношении другого противоправные действия. Осужденная, занимая на тот момент должность директора, не сообщила об этом в правоохранительные органы и не оказала помощь потерпевшему, в результате чего в отношении него вновь были совершены те же действия.

Ранее стало известно о побеге 16-летнего подростка, обвиняемого в сексуальном насилии над воспитанниками учреждения, из спецшколы № 124 в Екатеринбурге. Его объявили в розыск.

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      Екатерина Кашурникова
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