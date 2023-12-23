Из российской спецшколы сбежал обвиняемый в сексуальном насилии подросток

В Екатеринбурге из спецшколы сбежал подросток, обвиняемый в сексуальном насилии

В Екатеринбурге из спецшколы № 124 сбежал 16-летний подросток, который обвиняется в сексуальном насилии над воспитанниками учреждения. Об этом сообщает URA.RU.

По данным источника, юноша самовольно покинул учреждение и скрылся, несмотря на подписку о невыезде. Его объявили в розыск.

Молодой человек является фигурантом дела о сексуальном насилии над воспитанниками спецшколы. Весной стало известно о товарищеских судах, когда одни подростки совершали насильственные действия в отношении других. Сообщалось, что это происходило с подачи одного из преподавателей.

В учебном заведении содержатся мальчики, которые совершили преступления до 14 лет.