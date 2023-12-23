Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:55, 23 декабря 2023Силовые структуры

Из российской спецшколы сбежал обвиняемый в сексуальном насилии подросток

В Екатеринбурге из спецшколы сбежал подросток, обвиняемый в сексуальном насилии

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге из спецшколы № 124 сбежал 16-летний подросток, который обвиняется в сексуальном насилии над воспитанниками учреждения. Об этом сообщает URA.RU.

По данным источника, юноша самовольно покинул учреждение и скрылся, несмотря на подписку о невыезде. Его объявили в розыск.

Молодой человек является фигурантом дела о сексуальном насилии над воспитанниками спецшколы. Весной стало известно о товарищеских судах, когда одни подростки совершали насильственные действия в отношении других. Сообщалось, что это происходило с подачи одного из преподавателей.

В учебном заведении содержатся мальчики, которые совершили преступления до 14 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «У нас нет столько денег и ресурсов» Украинский командир предсказал завершение военных действий переговорами

      Из российской спецшколы сбежал обвиняемый в сексуальном насилии подросток

      Второй день подряд по российскому региону ВСУ выпустили более 70 снарядов

      Венгрия заявила об отсутствии ответственности за ухудшение отношений с Украиной

      В Киеве признали отсутствие шансов на новое контрнаступление

      На Украине начнут рассылать электронные повестки

      В немецком футбольном клубе ввели штраф за лишний вес

      Композитор Зацепин предрек будущее Пугачевой

      Российский школьник потушил снежком Вечный огонь

      В европейской стране резко увеличилось число компаний под угрозой закрытия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости