Раскрыта стоимость пластики Плющенко

Хирург Агапов: Пластика Плющенко стоит в московской клинике 800 тысяч рублей

Хирург Денис Агапов раскрыл стоимость пластики российского фигуриста Евгения Плющенко. Соответствующий комментарий приводит Telegram-канал «Звездач».

В разговоре с журналистами медик рассказал, что 42-летний спортсмен сделал себе темпоральный эндоскопический лифтинг. «У мужчин, у которых кожа мягкая и подвижная, такой вариант гиперкоррекции для раннего периода наиболее характерен», — объяснил Агапов и уточнил, что если период реабилитации пройдет хорошо, то Плющенко станет обладателем умеренного лисьего взгляда.

По словам врача, данное хирургическое вмешательство стоит в московских клиниках 800 тысяч рублей.

Ранее жена Плющенко, продюсер Яна Рудковская заявила, что он сделал пластику в тайне от нее. Кроме того, она отметила, что хирург Тимур Хайдаров провел операцию фигуристу бесплатно, поскольку супруги находятся с ним в дружеских отношениях.