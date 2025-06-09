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14:04, 9 июня 2025Ценности

Яна Рудковская высказалась о сделанной втайне от нее пластике Плющенко

Рудковская заявила, что Евгений Плющенко втайне от нее сделал блефаропластику
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский музыкальный продюсер и ведущая Яна Рудковская высказалась о сделанной втайне от нее пластической операции фигуриста Евгения Плющенко. Ее комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

Рудковская заявила, что муж не сообщил ей о своих планах. Так, во время отъезда супруги он отправился к звездному пластическому хирургу Тимуру Хайдарову и скорректировал внешний вид век.

«Я уехала в Баку. Евгений приехал к Тимуру убрать мешки под глазами, Тимур ему говорит: "Давай еще сделаем блефаропластику, будешь такой же, только на десять лет моложе". То есть я об этой операции узнала после того, как она состоялась. (...) Человек не выходил со мной двое суток на связь, для меня это был шок, потому что он со мной не посоветовался», — описала ситуацию знаменитость.

Также Рудковская отметила, что Хайдаров провел операцию спортсмену бесплатно, поскольку супруги находятся с ним в дружеских отношениях.

Ранее в июне хирург Тимур Хайдаров показал Евгения Плющенко после пластики.

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