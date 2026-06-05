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13:51, 5 июня 2026Россия

Песков порассуждал о постановке максималистских целей

Песков: Важно ставить максималистские цели в жизни, чтобы многого добиться
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков порассуждал о постановке максималистских целей для того, чтобы многого добиться в жизни. Мнением он поделился в интервью фигуристке Евгении Медведевой в блогерской студии VK Видео на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

«Всегда надо ставить максималистские цели для того, чтобы получить многое. Не все, но многое», — обозначил пресс-секретарь главы государства.

Песков подчеркнул, что жизнь состоит из ряда важных этапов, каждый из которых сменяет друг друга и несет в себе много труда, а также в равной степени успехов и падений.

«Всегда нужно отдавать себе отчет в том, что это неизбежный процесс. И надо сохранять бесконечную уверенность в себе. И говорить самому себе, что если я многого добилась или добился на этом этапе, то почему я должен сомневаться в том, что у меня ничего не получится в следующем», — заключил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин порассуждал о счастье, высказав мнение, что нет счастья большего, чем родительство. Глава государства также заявил, что российское правительство стремится создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России появлялось как можно больше.

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