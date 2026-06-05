Замглавы МИД Галузин: Выбор союзов остается суверенным правом Армении

Выбор союзов остается суверенным правом Армении. На это в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) указал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Выбор союзов и интеграционных форматов — суверенное право наших армянских партнеров», — подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам замглавы МИД, в России следят за внешнеполитическими ориентирами республики. На данный момент внешние игроки пытаются подтолкнуть Армению к разрыву связей с России ради европейского будущего, которое, однако, остается эфемерным, заметил он.

Ранее также Михаил Галузин назвал главное препятствие в переговорах по Украине. По его словам, для результативного переговорного процесса украинским властям необходимо отказаться от деструктивных действий.