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13:46, 5 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Галузин раскрыл отношение России к сближению Армении и ЕС

Замглавы МИД Галузин: Выбор союзов остается суверенным правом Армении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Выбор союзов остается суверенным правом Армении. На это в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) указал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Выбор союзов и интеграционных форматов — суверенное право наших армянских партнеров», — подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам замглавы МИД, в России следят за внешнеполитическими ориентирами республики. На данный момент внешние игроки пытаются подтолкнуть Армению к разрыву связей с России ради европейского будущего, которое, однако, остается эфемерным, заметил он.

Ранее также Михаил Галузин назвал главное препятствие в переговорах по Украине. По его словам, для результативного переговорного процесса украинским властям необходимо отказаться от деструктивных действий.

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