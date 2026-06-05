Замглавы МИД Галузин назвал главное препятствие в переговорах по Украине

Замглавы МИД Галузин: Украина должна отказаться от деструктивных практик ради переговоров

Украина должна отказаться от деструктивных практик ради возобновления результативных переговоров. На это в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) указал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Чтобы переговорный процесс стал результативным, необходимо вразумить украинское руководство отказаться от деструктивных практик», — отметил он.

По словам замглавы МИД России, на данный момент стоит искать не временные перемирия, а решения, которые устранят первопричины украинского конфликта, а также сделают его повторение невозможным. Российские власти, в частности, демонстрируют готовность обсуждать именно это, подчеркнул заместитель министра.

Михаил Галузин также раскрыл влияние Европейского союза на российско-украинские переговоры. По его словам, Евросоюз вместе с Великобританией идеологически обрабатывают руководство Украины.