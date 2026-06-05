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12:59, 5 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Замглавы МИД раскрыл влияние ЕС на переговоры России и Украины

Замглавы МИД Галузин: ЕС идеологически обрабатывает Украины по переговорам с Россией
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) и Великобритания идеологически обрабатывают Украину по вопросам переговоров с Россией. На это в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) указал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Замглавы МИД связал действия Евросоюза и Британии с риторикой президента Украины Владимира Зеленского. Его последние заявления показывают, что украинское руководство не намерено искать мирные решения конфликта.

«Такая риторика — следствие идеологической обработки Украины со стороны ее спонсоров: Великобритании и Европейского союза», — заметил заместитель министра.

Ранее также Михаил Галузин оценил волю украинского руководства к миру. По его словам, действия Владимира Зеленского указывают на ее отсутствие.

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