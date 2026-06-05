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12:30, 5 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Галузин оценил волю Украины к миру

Замглавы МИД Галузин: У руководства Украины нет политической воли к миру
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

У руководства Украины на данный момент нет политической воли к миру. На это в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) указал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

По словам замглавы МИД, президент Украины Владимир Зеленский потребовал у США организовать новые военные поставки. «Все это свидетельствует об отсутствии на Украине политической воли к миру», — отметил Галузин.

Вместе с тем, по словам Галузина, положение Вооруженных сил Украины не безоблачное. Стране не удается восполнять потери. Кроме того, существуют проблемы с получением и освоением военной и финансовой помощи, которую предоставляют страны Запада, подчеркнул заместитель министра.

Михаил Галузин также оценил возможность возобновления переговоров с Украиной. По его словам, последние заявления президента Украины Владимира Зеленского говорят о нежелании властей страны достичь мирного урегулирования.

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