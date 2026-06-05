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12:09, 5 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Замглавы МИД Галузин оценил возможность возобновления переговоров с Украиной

Замглавы МИД Галузин: Заявления Зеленского говорят о нежелании мирного урегулирования
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Последние заявления президента Украины Владимира Зеленского говорят о нежелании страны добиваться мирного урегулирования. На это в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) указал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Мы видим регулярные публичные заявления Владимира Зеленского, свидетельствующие о нежелании Украины искать мирные развязки конфликта», — отметил он.

По мнению замглавы МИД России, Украина не хочет учитывать российскую позицию по мирному урегулированию. Она заключается в устранении первопричин украинского кризиса, а игнорирование этого вопроса для России неприемлемо, подчеркнул дипломат.

Ранее Михаил Галузин описал изменение позиции Украины по переговорам. По его словам, в 2022 году власти страны были в большей степени готовы к поиску компромиссов.

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