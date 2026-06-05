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11:40, 5 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Замглавы МИД Галузин раскрыл изменение позиции Украины по переговорам

Замглавы МИД Галузин: Подходы Украины к переговорам ужесточились с 2022 года
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: viacheslav_petrusha / Shutterstock / Fotodom

В сравнении с 2022 годом подходы Украины к переговорам с Россией ужесточились. На это в интервью «Ленте.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) указал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«В 2025 году подходы украинской делегации ужесточились. В рамках возобновившихся переговоров в Стамбуле ее представители были настроены обсуждать только гуманитарные проблемы», — отметил он.

По словам замглавы МИД, в 2022 году украинские переговорщики были в большей степени готовы найти компромиссы. В частности, они сами предлагали принципиальные для России моменты, включая постоянный нейтралитет Украины, безъядерный статус страны и отказ от вступления в НАТО. Однако в 2025 году все политические вопросы украинская делегация предпочла вынести за скобки.

Ранее Михаил Галузин отреагировал на угрозы Украины президенту Белоруссии Александру Лукашенко. По его словам, это демонстрирует «нацистский характер» украинских властей.

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