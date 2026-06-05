Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:47, 5 июня 2026Из жизни

106-летняя служанка герцогов раскрыла алкогольный секрет долголетия

106-летняя британка назвала любовь к джин-тонику и шампанскому секретами долголетия
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Charles Brutlag / Shutterstock / Fotodom

106-летняя жительница Великобритании отпраздновала очередной день рождения и раскрыла алкогольный секрет долголетия. Об этом сообщает The Northern Echo.

Норин Мерфи родилась в Ирландии в 1920 году. В молодости она переехала в Англию и до выхода на пенсию в 70 лет работала служанкой в семье герцогов Вестминстеров. «Думаю, я работала с пятью или шестью герцогами. Они все были очень милыми. Многие считают, что аристократы высокомерны, но они такие же люди, как все остальные», — поделилась воспоминаниями долгожительница.

Сейчас Мерфи обитает в пансионате для пожилых в городе Консетт, графство Дарем. Поздравить женщину пришли друзья и родственники. Кроме того, Мерфи получила 550 открыток с поздравлениями, включая письмо от короля Карла III. Главным секретом своего долголетия британка назвала любовь к двум спиртным напиткам — джин-тонику и шампанскому.

Материалы по теме:
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019
«Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
«Я виню дьявола»Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
6 июня 2018
Легендарные старцы жили больше 150 лет. В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Легендарные старцы жили больше 150 лет.В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
10 июля 2021
Долгожителей не существует. Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
Долгожителей не существует.Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
27 сентября 2024
Умер самый старый человек в мире. Кем она была и как ей удалось дожить до 117 лет?
Умер самый старый человек в мире. Кем она была и как ей удалось дожить до 117 лет?
20 августа 2024

Администрация пансионата устроила для Мерфи и ее гостей вечеринку с едой, напитками и большим тортом. Еще одним подарком стало личное поздравление от знаменитого ирландского певца Дэниела О’Доннелла, который был знаком с сестрой Мерфи.

Ранее 101-летняя долгожительница из США раскрыла четыре секрета долголетия. Одной из причин долгой жизни американка назвала тосты с маслом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Азербайджана подтвердил гибель пяти своих граждан из-за украинской атаки

    Песков порассуждал о постановке максималистских целей

    106-летняя служанка герцогов раскрыла алкогольный секрет долголетия

    Галузин раскрыл отношение России к сближению Армении и ЕС

    Пропавшая в Таиланде россиянка влюбилась в диджея и улетела с ним в ОАЭ

    Обнаружен эффективный метод восстановления подвижности после инсульта

    ВВП еврозоны пережил первое с 2022 года падение

    Голикова посетовала на дисбаланс российского рынка труда

    В Европе призвали активнее участвовать в переговорах по Украине из-за Трампа

    Россиянам назвали способ обезопасить себя от покупки угнанной в Европе машины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok