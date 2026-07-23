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19:24, 23 июля 2026 (обновлено: 19:32, 23 июля 2026)Авто

В США выставили на продажу редкую советскую машину

«Канадская» версия ВАЗ-2105 с автоматом выставлена на продажу в США
Марина Аверкина

Фото: Art Konovalov / Shutterstock / Fotodom  

В США выставили на продажу редкую советскую машину — седан ВАЗ-2105, оснащенный автоматической трансмиссией. Автомобиль когда-то готовили специально для поставок в Канаду под названием Lada Signet. За модель 1985 года выпуска владелец планирует выручить 14 тысяч долларов (около 1,1 миллиона рублей), пишет портал 110km.ru.

Машина сохранила заводской цвет кузова, а также оригинальные документы. Приборная панель показывает скромные 55 тысяч километров пробега. Главная техническая особенность этой «пятерки» — отсутствие механической коробки. Вместо нее здесь установлен трехступенчатый автомат General Motors модели 3L30. Данная модификация появилась на машине уже на североамериканском континенте в ходе приведения конструкции к местным требованиям. В оснащение добавили оранжевые передние габариты и боковые указатели поворотов на передних крыльях.

Семейство Lada Signet продавалось в Канаде с 1982 года через фирмы Ladacanada inc. и Dennis Signet Motor. Оно включало не только седан на базе ВАЗ-2105, но и версии ВАЗ-2107 (Signet GL) и универсал ВАЗ-2104 (Signet Wagon). Перед передачей покупателям местные дилеры часто самостоятельно совершенствовали автомобили: ставили каталитические нейтрализаторы, монтировали более производительные отопители, усиливали шумоизоляцию салона и меняли тканевую обивку.

Фирменной чертой канадских машин стал шильдик с литерой «S» на радиаторной решетке вместо традиционной эмблемы Волжского автомобильного завода.

Ранее стало известно, что в США на продажу выставлен уникальный суперкар McLaren F1 GTR 1996 года выпуска. С 1999 года им владеет легендарный барабанщик группы Pink Floyd Ник Мейсон — единственный частный собственник машины.

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