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19:27, 23 июля 2026Интернет и СМИ

Уехавший из России комик назвал необычный эффект эмиграции

Комик Белый заявил, что в эмиграции людям сложнее изменять друг другу
Маргарита Щигарева

Фото: Беляков Сергей / PhotoXPress.ru / Legion-Media

Известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Испании, заявил, что в эмиграции людям сложнее изменять друг другу. Необычный эффект переезда в другую страну он назвал в проекте «Давайте вместе сделаем шоу». Выпуск доступен на YouTube.

«Невзирая на то, что эмиграция — это очень тяжело, есть легкие плюсы. Мне кажется, что в эмиграции жены должны быть жестко рады, потому что шанс измены стремится к нулю вообще», — сказал Белый.

По мнению юмориста, мужчинам, которые переехали в другую страну, сложно найти себе партнершу. Кроме того, как счел комик, тем, кто хочет изменить, в эмиграции сложнее придумать оправдание для своего отсутствия.

Ранее Белый удивился высокой стоимости детского сада в Нидерландах. Как рассказала комику зрительница, один день там стоит около 130 евро (примерно 11,6 тысячи рублей).

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