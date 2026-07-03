Российский комик удивился стоимости детского сада в Европе

Комик Белый удивился, что в Нидерландах день в детском саду стоит около 11 тысяч рублей

Российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) удивился высокой стоимости детского сада в Нидерландах. На эту тему он высказался в выпуске шоу «Вечер перед концертом», доступном на YouTube.

Одна из зрительниц в зале рассказала Белому, что хотела бы уехать из Нидерландов в другую европейскую страну — Испанию. Одной из причин она назвала высокую стоимость услуг в Голландии: женщина сказала, что платит за детский сад 130 евро (около 11,6 тысячи рублей по текущему курсу) в день.

«130 евро в день? (...) Я понимаю, что вы хотите в Испанию уехать. Там можно детей в церковь отдать, и вообще все бесплатно происходит. (...) 130 евро в день? Охренеть вообще», — ответил зрительнице комик.

Ранее Белый назвал факт об Испании, который его шокирует. Юморист признался, что его удивляют высокие налоги в стране, которые могут достигать 50 процентов от полученного дохода.