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09:21, 3 июля 2026Интернет и СМИ

Российский комик удивился стоимости детского сада в Европе

Комик Белый удивился, что в Нидерландах день в детском саду стоит около 11 тысяч рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Lordn / Shutterstock / Fotodom  

Российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) удивился высокой стоимости детского сада в Нидерландах. На эту тему он высказался в выпуске шоу «Вечер перед концертом», доступном на YouTube.

Одна из зрительниц в зале рассказала Белому, что хотела бы уехать из Нидерландов в другую европейскую страну — Испанию. Одной из причин она назвала высокую стоимость услуг в Голландии: женщина сказала, что платит за детский сад 130 евро (около 11,6 тысячи рублей по текущему курсу) в день.

«130 евро в день? (...) Я понимаю, что вы хотите в Испанию уехать. Там можно детей в церковь отдать, и вообще все бесплатно происходит. (...) 130 евро в день? Охренеть вообще», — ответил зрительнице комик.

Ранее Белый назвал факт об Испании, который его шокирует. Юморист признался, что его удивляют высокие налоги в стране, которые могут достигать 50 процентов от полученного дохода.

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