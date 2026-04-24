Живущий в Европе российский комик назвал шокировавший его факт

Комик Руслан Белый заявил, что в Испании его шокируют высокие налоги

Известный российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в Испании, назвал шокировавший его факт о жизни в этой европейской стране. В беседе со зрителями в Мюнхене, запись которой выложена на YouTube, он признался, что удивился высоким налогам.

Белый говорил с посетителями концерта на тему зарплат и подоходного налога. «В Испании, я вообще в ахере, просто пятьдесят процентов налоги. Я в шоке», — посетовал юморист.

Зрители в ответ заявили комику, что в Германии также высокий подоходный налог.

Ранее Белый раскрыл особенность жителей Испании. Комик назвал испанцев очень медлительными и пошутил, что если в этой стране вызвать сантехника, то он придет в следующем году.

Перед этим юморист рассказал, что в Испании ему пришлось нанять бухгалтера. По словам Белого, он удивился тому, сколько в этой стране приходится работать с документами.