20:22, 20 января 2026

Уехавший из России комик раскрыл заставляющий его «охреневать» факт о жизни в Европе

Комик Руслан Белый удивился тому, что в Европе ему пришлось нанять бухгалтера
Маргарита Щигарева
Кадр: Руслан Белый (автор канала признан Минюстом иностранным агентом) / YouTube

Известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России в Испанию, раскрыл заставляющий его сильно удивляться факт о жизни в Европе. На эту тему он высказался в ходе выступления, запись доступна на YouTube.

«Я, во-первых, охреневаю от того, как много документов надо здесь. Я завел юрлицо, ИП в Испании», — заявил юморист.

По словам Белого, его также удивил тот факт, что в эмиграции ему пришлось нанять себе бухгалтера. При этом комик в шутку отметил, что в Европе к бухгалтерам относятся с уважением, в то время как в России на представителей этой профессии якобы «можно орать».

Ранее сообщалось, что комик назвал солнечную погоду одним из главных поддерживающих факторов в эмиграции. По словам Белого, в Испании почти всегда светит солнце.

Перед этим он также пошутил о бюрократии в Европе. Белый заявил, что за три года жизни в Испании так и не выучил испанский язык, поскольку он постоянно занят работой с документами.

