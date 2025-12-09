Живущий в Европе российский комик назвал главную поддержку в эмиграции

Комик Белый назвал солнечную погоду главным поддерживающим фактором в эмиграции

Популярный российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в Испании, назвал солнечную погоду одним из главных поддерживающих факторов в эмиграции. Об этом он заявил во время выступления, запись доступна на YouTube.

Белый добавил, что в Испании почти всегда солнечная погода. «Это просто потрясно. Я последние 12 лет прожил в Москве, и для меня удивительно, что я каждое утро просто глаза открываю и сразу хорошее настроение, потому что [светит] солнце», — объяснил он плюс этой европейской страны.

Комик также пошутил, что у него сильно портится настроение, когда ему приходится оплачивать аренду жилья.

Ранее Белый развеял позитивный стереотип, согласно которому в Европе высокий уровень медицины. В частности, по словам юмориста, он не понимает, почему в европейских странах большие очереди на запись к врачу.