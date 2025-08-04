Живущий в Испании российский комик развеял позитивный стереотип о Европе

Комик Белый, живущий в Испании, развеял стереотип о хорошей медицине в Европе

Известный российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, живущий в Испании, развеял позитивный стереотип о Европе. Об этом он высказался в выпуске шоу «Культурная разница», доступном на YouTube.

По словам Белого, он не понимает, почему в Европе такой низкий уровень медицины и большие очереди на запись к врачу, вопреки его позитивным представлениям об этой сфере жизни в регионе. «До того как мы приехали, Руслан, здесь все было хорошо. И медицина была нормальная, и очередей не было на запись к врачу. Мы приехали, и все в очередь встали», — пошутил гость программы, стендап-комик Александр Незлобин, живущий в США.

Другая участница шоу, юмористка Ирина Приходько пошутила, что в Европе люди живут дольше, так как из-за редких визитов к врачу и отсутствия медикаментов у них выработался крепкий иммунитет.

Ранее Белый признался, что испытал культурный шок от ремонтов в Испании. Он поиронизировал, что испанцы гуляют ночью, потому что не хотят возвращаться домой.