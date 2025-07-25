Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:12, 25 июля 2025Интернет и СМИ

Живущий в Испании российский комик испытал культурный шок от одной особенности страны

Комик Белый заявил, что ему не нравятся интерьеры квартир в Испании
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
(внесен Минюстом в реестр иноагентов)

(внесен Минюстом в реестр иноагентов). Кадр: Руслан Белый / YouTube 

Известный российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), живущий в Испании, признался, что испытал культурный шок из-за одной особенности страны. Об этом он высказался на своем стендап-концерте, доступном на YouTube.

Стендапер признался, что ему не нравятся интерьеры домов в Испании. «Какие тут *** [страшные]. Это фантастика вообще. У меня культурный шок был. Это стоит все бешеных денег, и там нет ремонта. Мне кажется, испанцы не знают слова "ремонт"», — возмутился Белый.

Он в шутку предположил, что испанцы часто гуляют по ночам, потому что не хотят возвращаться в дома с некрасивым внутренним убранством.

Ранее комик рассказал, что его обругал мексиканец в США. По словам Белого, это произошло, когда он с другом утром шел по Лос-Анджелесу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сербия пообещала поддержать санкции против России при одном условии. Какую позицию занял Белград в отношении Москвы?

    Орбан раскрыл связанный с Украиной интерес Венгрии

    На Западе назвали положение Украины «началом конца»

    Илон Маск сорвал контрнаступление ВСУ

    Описаны преимущества нового стандарта Wi-Fi

    Стали известны последствия ДТП с Буйновым для его карьеры

    Число жертв разрушительного взрыва в многоэтажке в Саратове выросло

    Раскрыт доход Маслякова-младшего от КВН

    Набиуллина высказалась о будущем рынка ипотеки после снижения ставки ЦБ

    Решение Макрона по Палестине назвали позором и капитуляцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости