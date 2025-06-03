Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 3 июня 2025Интернет и СМИ

Уехавшего из России комика обругал мексиканец в США

Комик Белый рассказал, что в Лос-Анджелесе его обругал мексиканец
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Популярный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Испании, рассказал, что во время путешествия по США к нему на улице подошел мексиканец и обругал его. Историей он поделился в шоу «Культурная разница», выпуск вышел на YouTube.

По словам Белого, инцидент произошел, когда они гуляли с другом по Лос-Анджелесу. «Вообще какой-то ужас, нас еще какой-то сумасшедший обругал. Мы просто едем на самокатах, никого нет в девять утра, вообще никого. Просто идет какой-то мексиканец в шортах», — вспомнил он. Белый добавил, что затем мужчина выругался, а от удивления, вызванного поведением незнакомца, они с другом выехали на дорогу.

Комик отметил, что, когда он только увидел мексиканца, он хотел попрактиковать с ним испанский язык. Однако после случившегося юморист решил не связываться с мужчиной.

Ранее Белый поделился историей о том, как у него украли кроссовки в спортзале. По словам юмориста, ситуация произошла в первые месяцы после его эмиграции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован меморандум России по урегулированию на Украине. В нем появилась «вторая опция» прекращения огня. Что это значит?

    Уехавшего из России комика обругал мексиканец в США

    Трамп сообщил о беспрецедентных темпах пополнения арсенала США

    Раскрыта сеть торговавших органами «черных» трансплантологов

    Девочка погибла в фонтане от удара током

    В России захотели увеличить маткапитал за рождение первенца

    Пожар в Новой Москве ликвидирован

    Раскрыта реакция Парижа на французский отряд в составе ВС России

    В ЕС приняли решение о продолжении конфликта на Украине

    В Госдуме рассказали о дополнительной выплате для беременных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости