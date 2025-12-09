Реклама

19:31, 9 декабря 2025

Уехавший из России комик пошутил о бюрократии в Европе

Живущий в Испании комик Белый пошутил о необходимости постоянно делать документы
Кадр: LAIKA PRO / YouTube

Известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в Испании, пошутил о бюрократии в Европе. В выступлении, видео которого опубликовано на YouTube, он заявил, что ему необходимо постоянно делать разные документы.

Белый отметил, что за три года жизни в Испании так и не выучил испанский язык, поскольку он постоянно занят. «Мне некогда, я каждый день делаю какие-то документы, отправляю бухгалтеру какие-то выписки, иду в ларек распечатывать документы», — поиронизировал он.

По словам комика, раньше ему казалось странным, что эмигранты, проживающие долго в какой-либо стране, могут не знать государственного языка. Однако теперь, как отметил Белый, он понимает, чем это может быть обусловлено.

Ранее юморист заявил, что перестал надеяться на возвращение в Россию. При этом Белый допустил, что в будущем будет приезжать на родину на непродолжительное время.

