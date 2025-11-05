Интернет и СМИ
14:51, 5 ноября 2025

Покинувший Россию комик потерял надежду на возвращение

Комик Руслан Белый заявил, что перестал надеяться на возвращение в Россию
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: И Грянул Грэм / YouTube

Стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), покинувший Россию и живущий в Испании, заявил, что перестал надеяться на возвращение на родину. Об этом он рассказал в проекте «И грянул Грэм», видео доступно на YouTube.

По словам Белого, поначалу в эмиграции он надеялся, что вернется в Россию. «Сейчас я понимаю, что, скорее всего, нет... Похоже, в истории моей фамилии я буду тем переломным моментом, который куда-то уехал, и здесь начнется ветвь моего древа другая», — сказал комик.

Он оценил возможность того, что снова будет жить в России, фразой «второй такой переезд я не выдержу». При этом юморист допустил, что в будущем будет приезжать на родину на непродолжительное время.

Ранее Белый развеял позитивный стереотип о Европе. Комик заявил, что, вопреки его представлениям, в европейских странах низкий уровень медицины и большие очереди на запись к врачу.

