Путешествия
09:04, 2 июня 2026

Россиянка описала минусы жизни в Германии фразой «не получится привыкнуть»

Зарина Дзагоева
Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Российская тревел-блогерша побывала в Германии и описала минусы жизни там фразой «не получится привыкнуть». Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, Германия — спокойная, ухоженная и комфортная страна для жизни. Однако есть бытовые особенности, которые могут смутить эмигрантов. К примеру, высокие зарплаты в стране чаще всего уходят на налоги, аренду квартиры, страховки, коммунальные услуги, транспорт, продукты и прочие статьи трат.

«В итоге у обычного человека после обязательных платежей остается не та сумма, с которой можно постоянно путешествовать, ходить по ресторанам и жить без оглядки на бюджет», — объяснила блогер.

Кроме того, далеко не у всех местных есть собственные квартиры — многие из них всю жизнь живут в съемном жилье, поскольку покупка недвижимости им не по карману. Также к недостаткам жизни там автор отнесла закрытие большинства магазинов по воскресеньям. «Если в субботу что-то забыл, то на следующий день придется искать это в магазинах на вокзалах или заправках по цене в полтора-два раза дороже», — пожаловалась россиянка.

Ранее другой блогер пообщался с немцами относительно темы отопления домов зимой. Одна из немок, с которыми разговаривал турист, описала ситуацию фразой «мы без вашего газа сдохнем тут».

