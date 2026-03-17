Немка описала российскому тревел-блогеру зиму в ФРГ фразой «без вашего газа сдохнем тут»

Российский тревел-блогер побывал в Германии и пообщался с местными жителями относительно темы отопления домов зимой. Об этом он рассказал в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, множество домов в ФРГ отапливаются углем и дровами даже в крупных городах. Одна из немок, с которыми пообщался турист, описала ситуацию фразой «мы без вашего газа сдохнем тут». Она рассказала, что раньше российский газ обходился в десять раз дешевле, однако теперь она не может его себе позволить.

«Эти слова прозвучали горько, но честно. И они многое объяснили. Германия — страна с мощной промышленностью, но значительная ее часть зависит от энергоресурсов», — отметил автор.

