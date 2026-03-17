Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 17 марта 2026

Немка описала российскому тревел-блогеру зиму в ФРГ фразой «без вашего газа сдохнем тут»

Марк Успенский
Марк Успенский

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Российский тревел-блогер побывал в Германии и пообщался с местными жителями относительно темы отопления домов зимой. Об этом он рассказал в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, множество домов в ФРГ отапливаются углем и дровами даже в крупных городах. Одна из немок, с которыми пообщался турист, описала ситуацию фразой «мы без вашего газа сдохнем тут». Она рассказала, что раньше российский газ обходился в десять раз дешевле, однако теперь она не может его себе позволить.

«Эти слова прозвучали горько, но честно. И они многое объяснили. Германия — страна с мощной промышленностью, но значительная ее часть зависит от энергоресурсов», — отметил автор.

Ранее этот же рассказал о действующих в Саудовской Аравии наказаниях для женщин. Так, например, до 2016 года женщинам арабской страны нельзя было выходить из дома без сопровождения мужчины-опекуна (махрама).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok