Россиянин побывал в Саудовской Аравии и рассказал о действующих там наказаниях для женщин

Российский тревел-блогер рассказал о действующих в Саудовской Аравии наказаниях для женщин. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Так, например, до 2016 года женщинам арабской страны нельзя было выходить из дома без сопровождения мужчины-опекуна (махрама). «Хотя формально система махрама отменена, в некоторых ситуациях (например, при подтверждении личности в банках или больницах) должностные лица могут требовать присутствия опекуна», — пояснил тревел-блогер. Также им было запрещено появляться в общественных местах без абайи и хиджаба и водить автомобиль. От этих правил официально отказались, но на публике, например, женщина все равно обязана одеваться скромно, а перед вождением автомобиля — соблюсти правила шариата.

При этом в стране сохраняются строгие формы наказания в случае нарушения законов. Для женщин предусмотрены специальные исправительные учреждения, так называемые «дома заботы» (Дар Аль Рея). Туда также отправляют тех из них, кто ожидает судебного разбирательства. Помимо этого, в стране не запрещены удары плетью. «Например, в 2011 году женщину из Джидды приговорили к 10 ударам плетью за вождение машины», — написал автор блога.

Кроме того, девушек могут посадить в тюрьму за «неправильную» одежду или общение с мужчиной, который не является махрамом. Также женщинам выносят приговоры за «провоцирование», если они были до этого знакомы с их насильниками. «В отличие от мужчин, женщины-заключенные не могли выйти досрочно, выучив Коран или получив помилование от короля. Освобождение возможно только по разрешению мужчины-опекуна, который иногда отказывался от женщины, оставляя ее в тюрьме», — заключил тревел-блогер.

