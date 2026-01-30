Блогер описал кладбище Афганистана словами «мертвые борются с живыми за место под солнцем»

Российский тревел-блогер Максим Голышев побывал в Афганистане и описал местное кладбище словами «мертвые борются с живыми за место под солнцем». Впечатлениями он поделился в личном блоге «Беспорядочные путешествия» на платформе «Дзен».

Россиянин отправился в Кабул и посетил одно из старейших некрополей мира — Шухада-и-Салихин. Он отметил, что на его территории несколько лет назад были найдены памятники истории и культуры VI и VII веков, такие как статуя Будды и сооружения древнего храма. На данный момент это место закрыто для новых захоронений, но они все равно появляются. «В качестве надгробного памятника зачастую выступает всего лишь торчащий из земли камень, не содержащий никаких подписей, вроде имени усопшего или дат его рождения и смерти», — рассказал Голышев.

Автор публикации добавил, что на встречу разрастающемуся по холмам погосту начали спускаться жилые дома, многие из которых строятся незаконно. «В итоге кладбище превратилось в довольно странное, даже сюрреалистичное место, где среди могил течет обычная жизнь: дети играют в футбол или крикет, запускают воздушных змеев, а взрослые проводят время, сидя прямо на надгробных камнях», — заключил путешественник.

Ранее этот блогер побывал в Саудовской Аравии описал свое путешествие словами «полет начинается с молитвы». По словам автора публикации, каждый внутренний перелет в этой стране стартует с всеобщей песни к Аллаху.

