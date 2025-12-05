Россиянин описал путешествие по Саудовской Аравии словами «полет начинается с молитвы»

Российский тревел-блогер Максим Голышев побывал в Саудовской Аравии и описал путешествие словами «полет начинается с молитвы». Впечатлениями он поделился в личном блоге «Беспорядочные путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, каждый внутренний перелет внутри ближневосточной страны стартует с всеобщей песни к Аллаху. Сперва бортпроводники, как и везде, рассказывают о правилах безопасности на борту, а затем на экранах перед пассажирами появляется видеоряд с молитвой путешественников. «Не то чтобы это была какая-то традиционная молитва. Скорее просто своего рода импровизация национальной авиакомпании, призванная продемонстрировать приверженность канонам ислама», — добавил Голышев.

Текст песнопения пассажиры видят на арабском и английских языках, он также дублируется сурдопереводом. После завершения молебна продолжается стандартная процедура перед взлетом: всех просят пристегнуть ремни, привести спинки кресел в вертикальное положение и открыть шторки иллюминаторов. «Обслуживание отличное, система развлечений включает в себя фильмы на русском, а питание так и вовсе вне всяких похвал. Но все-таки запоминается прежде всего молитва», — заключил россиянин.

Ранее Голышев побывал в Пакистане и описал местный пляж словами «суровая реальность». Он рассказал, что до пляжа в бывшем финансовом центре Пакистана ему пришлось добираться на верблюде через заросший пустырь.

