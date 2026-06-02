МИД Молдавии вызвал временного поверенного в делах России из-за падения БПЛА в Галаце

МИД Молдавии вызвал посла России из-за падения беспилотника в Румынии спустя четыре дня после инцидента. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Министерство иностранных дел вызвало сегодня временного поверенного в делах Посольства Российской Федерации в Республике Молдова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дипломату была вручена нота в связи с падением дрона в румынском Галаце 29 мая. Министерство также подчеркнуло, что Кишинев выражает солидарность с Румынией и пострадавшими.

Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что руководство Румынии говорит о падении российского БПЛА в Галаце ради денег от Европейского союза (ЕС). По его словам, высказывания преследуют цель открыть для Бухареста доступ к грантам объединения на укрепление обороны.

До этого президент России Владимир Путин призвал разобраться, чей дрон упал в Румынии. Он напомнил, что ранее на территорию Финляндии и Польши залетали украинские беспилотники.