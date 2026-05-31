12:42, 31 мая 2026

Посол объяснил высказывания президента Румынии о падении российского БПЛА

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Никушор Дан посещает место взрыва в жилом доме после удара беспилотника. Фото: Romanian Presidential Press Service / Reuters

Руководство Румынии говорит о падении российского БПЛА в Галаце ради денег от Европейского Союза (ЕС). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live».

По его словам, высказывания преследуют цель открыть для Бухареста доступ к грантам объединения на укрепление обороны, как те, которые ранее получили страны Прибалтики.

«Румынский президент [Никушор Дан], по сути дела, становится в очередь за распилом вот этих европейских грантов (...). И в этой ситуации, конечно, они на всякий случай заявили о том, что это русские (...) Главное, чтобы денег давали, потому что (...) тоже должны поучаствовать вот в этом распиле бюджета "восточного фланга". И поэтому Румыния тоже хочет получить этих денег, поэтому вот эта провокация и появилась», — сказал дипломат.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, упал беспилотник. Как заявил президент Румынии Никушор Дан, БПЛА летел над территорией Украины, но изменил траекторию из-за работы средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно, что Литва, Латвия и Эстония получат от Евросоюза 12 миллиардов евро на военные расходы. Как рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, план уже подписан с Вильнюсом. Она также уточнила, что готова заключить соответствующее соглашение с Таллином и Ригой в любой момент.

