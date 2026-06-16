Блогер описал отношение дагестанцев к некоторым туристам фразой «молчаливое осуждение»

Российский тревел-блогер описал отношение жителей Дагестана к некоторым туристам фразой «молчаливое осуждение». Об этом он написал в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, путешественники приезжают в приморский город Дербент и ходят по улицам в пляжной одежде: коротких шортах, открытых топах и прозрачных накидках. Именно из-за этого местные могут не только косо посмотреть на отдыхающего, но и сделать ему замечание, объяснил он.

Блогер подчеркнул, что на набережной или в новых парках к туристам уже привыкли, однако для прогулок по историческим кварталам следует одеваться более закрыто из уважения к культуре и традициям народа.

Ранее этот же блогер описал Дагестан словами «цены кажутся заоблачными». Аренда жилья без излишеств обойдется в 25-30 тысяч рублей, что для местных — огромные деньги.