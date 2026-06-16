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07:54, 16 июня 2026Экономика

В Россию стали больше ввозить косметики из одной страны

Таможня Южной Кореи: С января по май импорт косметики в Россию вырос на 14 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

С января по май 2026 года импорт корейской косметики в Россию вырос на 14 процентов. Об этом со ссылкой на данные таможенной службы Южной Кореи сообщает ТАСС.

С начала года объем поставок увеличился до 163,6 миллиона долларов (в аналогичном периоде 2025-го импорт составлял 143,4 миллиона). Каждый месяц 2026 года наблюдался рост по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года, констатируют источники.

В 2026-м Россия заняла седьмое место среди импортеров корейской косметики. Главным покупателем стали США с показателем в 901 миллион долларов. В тройку лидеров также вошли Китай (699 миллионов долларов) и Япония (395 миллионов долларов). В топ 5 также входят Гонконг (часть КНР, 279 миллионов долларов) и Вьетнам (180 миллионов долларов). Россию опередила Польша с показателем в 177 миллионов долларов.

В последнее время успехом у российских покупателей стала пользоваться южнокорейская лапша. За первый квартал 2026 года поставки этого продукта в РФ выросли более чем вдвое в сравнении с тем же периодом 2025-го года, экспорт составил 15,5 миллиона долларов. В основном в Россию поставляют южнокорейскую лапшу быстрого приготовления, также небольшая доля экспорта приходится на рисовую лапшу.

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