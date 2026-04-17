08:55, 17 апреля 2026

Росияне бросились скупать один корейский продукт

Поставки в Россию лапши из Южной Кореи выросли вдвое, до 15,5 млн долларов
Александра Синицына

Фото: Wdnld / Shutterstock / Fotodom

Южнокорейская лапша начала пользоваться успехом у российских покупателей. За первый квартал 2026 года поставки этого продукта в РФ выросли более чем вдвое в сравнении с тем же периодом 2025-го года, экспорт составил 15,5 миллиона долларов, указывает РИА Новости, изучив статистику корейской статслужбы.

В основном в Россию поставляют южнокорейскую лапшу быстрого приготовления, также небольшая доля экспорта приходится на рисовую лапшу.

В марте текущего года РФ заняла 11 место среди покупателей корейской лапши. Лидерами стали Китай, США, Нидерланды, Япония и Британия. Также Россия импортирует из Южной Кореи дамплинги, но их поставки начали сокращаться.

Ранее стало известно, что крупнейший корейский производитель лапши быстрого приготовления Nongshim планирует зайти на российский рынок и открыть филиал. По оценкам производителя, рынок лапши быстрого приготовления в РФ растет на десять процентов в год.

