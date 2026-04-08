21:06, 8 апреля 2026Экономика

Крупнейший корейский производитель лапши быстрого приготовления придет в Россию

Крупнейший корейский производитель лапши Nongshim планирует открыть филиал в РФ
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Крупнейший корейский производитель лапши быстрого приготовления Nongshim придет в Россию, планируется открытие филиала, сообщили в пресс-службе компании.

«Решение о создании филиала было принято исходя из потенциала роста российского рынка», — отметили там.

Компания рассчитывает, что выход на быстрорастущий российский рынок позволит создать базу для евразийского рынка, включая весь регион СНГ.

По оценкам производителя, рынок лапши быстрого приготовления в России растет на десять процентов в год. В Nongshim добавили, что российские покупатели заинтересованы в корейском рамене из-за волны популярности кей-поп и дорам.

Ранее диетолог, нутрициолог Софья Кованова рассказала, как часто допускается есть лапшу быстрого приготовления.

