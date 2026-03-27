19:34, 27 марта 2026Забота о себе

Названа допустимая частота употребления лапши быстрого приготовления

Диетолог Кованова: Лапшу быстрого приготовления можно есть два раза в месяц
Александра Лисица
Александра Лисица

Фото: audiznam260921 / Shutterstock / Fotodom

Диетолог, нутрициолог Софья Кованова рассказала, как часто допускается есть лапшу быстрого приготовления. Это число она назвала в беседе с aif.ru.

По словам Ковановой, есть лапшу быстрого приготовления можно не более двух раз в месяц. Диетолог допустила, что это блюдо можно добавлять в рацион как редкое исключение — к примеру, когда человек находится в дороге или когда у него нет времени, чтобы приготовить еду.

«Лапша быстрого приготовления — это продукт с бедным составом: в ней много рафинированных углеводов и жиров (в том числе трансжиров), много соли, но крайне мало полноценного белка, клетчатки и практически отсутствуют витамины и минералы», — предупредила специалистка.

Ранее диетолог Екатерина Бурляева перечислила женщинам защищающие от перепадов настроения после 45 лет продукты. С этой целью она посоветовала включить в рацион бананы и шоколад.

    Последние новости

    Рубио уличил Зеленского во лжи

    В Госдуме прокомментировали второй день переговоров с Конгрессом США

    Россиянам предрекли рост цен на отели в Анапе в ближайшие дни

    Xiaomi выпустила свой самый дешевый смартфон

    Выругавшийся матом в эфире Первого канала Кушанашвили раскрыл последствия этого поступка

    Эвелина Бледанс оценила фигуру голого 62-летнего Михаила Ефремова

    США предупредили о проблемах с поставками оружия Украине из-за войны в Иране

    Российские спасатели вытащили питона из санузла

    Одна страна заявила о возможности захватить Тегеран за две недели

    Перечислены профессии с самым высоким риском депрессии

    Все новости
