Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:27, 25 февраля 2026Забота о себе

Врач перечислила защищающие от перепадов настроения продукты

Диетолог Бурляева: После 45 лет от перепадов настроения помогут творог и индейка
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Причиной частых перепадов настроения у женщин старше 45 лет может быть дефицит гормона серотонина, рассказала врач-терапевт, диетолог Екатерина Бурляева. В разговоре с aif.ru она перечислила продукты, которые помогут защититься от этой проблемы.

Бурляева объяснила, что для выработки серотонина организму необходима аминокислота триптофан. По словам врача, в большом количестве она содержится в бананах и шоколаде. Однако, как уточнила доктор, эти продукты нужно ограничивать людям с избыточной массой тела.

Терапевт добавила, что много триптофана содержится в твердых сырах, твороге, индейке, яйцах, миндале и кешью.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

При этом врач напомнила, что важно также следить за общей калорийностью рациона. По ее словам, для женщин с низкой или средней физической активностью достаточно 1700-1950 килокалорий в сутки. «Важно, чтобы питание было максимально разнообразным и сбалансированным. Нельзя исключать какие-то группы продуктов, если для этого нет медицинских показаний», — подчеркнула доктор.

Ранее доцент Ольга Братчикова рассказала о неочевидных симптомах менопаузы. По ее словам, в этот период у женщин могут возникнуть ночная потливость и бессонница.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности крушения истребителя в Казахстане

    Билл Гейтс рассказал правду о связях с русскими женщинами и изменах жене

    В России наметилась крупная финансовая проблема

    Комик Сабуров заявил о планах вернуться в Россию после запрета на въезд

    Второй трамвайный диаметр запланировали запустить в Москве

    Рэпер A$AP Rocky украсил президентский люкс бриллиантами на день рождения Рианны

    В России собрались ускорить приватизацию

    Разведенный Богатырев прокомментировал слухи о романе с молодой актрисой

    Стала известна дата новых переговоров по Украине в Женеве

    В России усомнились в словах Зеленского о поломке нефтепровода «Дружба»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok