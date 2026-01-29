Реклама

20:29, 29 января 2026Забота о себе

Названы неочевидные симптомы менопаузы

Доцент Братчикова: Менопауза может спровоцировать бессонницу и усталость
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Бессонница и усталость могут объясняться менопаузой, заявила доцент, заведующая лабораторией здоровья женщины, матери и ребенка Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Братчикова. В беседе с «Газетой.Ru» она назвала и другие неочевидные симптомы климакса.

По словам специалистки, менопауза диагностируется при отсутствии менструаций в течение 12 месяцев и в среднем наступает в возрасте от 49 лет до 51 года. Однако первые изменения могут начаться раньше и сопровождаться нарушениями цикла, увеличением интервалов между кровотечениями и потерей регулярности.

Братчикова отметила, что к неочевидным симптомам этого состояния относятся ночная потливость, бессонница и чувство усталости в течение дня, а также раздражительность и резкие перепады настроения. Дальнейшие гормональные изменения могут спровоцировать приливы жара, озноб и снижение либидо.

Специалистка подчеркнула, что дефицит эстрогенов влияет на работу многих органов и систем, поэтому важно своевременно обращать внимание на изменения самочувствия. Она добавила, что поддержать хорошее состояние помогают физическая активность, прогулки, сбалансированное питание и при необходимости медикаментозная терапия, подобранная врачом.

Ранее гинеколог-эндокринолог Гюнай Салаева предупредила об опасных для женского здоровья привычках. По ее словам, сильное негативное воздействие оказывает курение, так как оно ускоряет истощение яичников.

