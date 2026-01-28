Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:30, 28 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Гинеколог назвала опасные для женского здоровья привычки

Гинеколог Салаева: Ношение белья из синтетики опасно для женского здоровья
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Happy_Nati / Shutterstock / Fotodom

Множество привычек, кажущихся на первый взгляд безобидными, могут оказаться губительными для женского организма и повлиять на состояние репродуктивной системы, гормональный фон и общее здоровье, сообщила врач-репродуктолог, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Гюнай Салаева. Она перечислила их в беседе с «Лентой.ру».

Одной из наиболее разрушительных для женского здоровья привычек специалист назвала курение. Оно ускоряет истощение яичникового резерва, приводит к ранней менопаузе, повреждает яйцеклетки и снижает вероятность зачатия, предупредила врач. У курящих женщин повышаются риски внематочной беременности, выкидыша, отслойки плаценты, преждевременных родов, низкого веса ребенка при рождении, добавила она.

Кроме того, токсические компоненты сигарет увеличивают вероятность онкологических заболеваний, в частности рака шейки матки, который занимает четвертое место из наиболее распространенных видов рака среди женщин

Гюнай Салаевагинеколог

По словам гинеколога, опасно также регулярное и чрезмерное употребление алкоголя. В зоне риска оказывается гормональная система, так как спиртное нарушает работу печени, которая метаболизирует эстрогены, пояснила собеседница «Ленты.ру». Это может приводить к эстроген-доминированию, что является причиной эндометриоза, предменструального синдрома и проблем с щитовидной железой, перечислила Салаева. Она добавила, что у женщин, регулярно потребляющих алкоголь, риск выкидыша возрастает на 25-35 процентов, а вероятность врожденных аномалий у плода увеличивается в 2-3 раза.

Особенно опасен алкоголь на ранних этапах беременности, когда закладываются основные системы организма будущего ребенка

Гюнай Салаевагинеколог

«Недосып и нарушение режима дня часто недооцениваются. Хронический недосып — это не просто усталость, это гормональный хаос. Как следствие, повышенный уровень кортизола (гормона стресса), который подавляет выработку прогестерона — ключевого женского гормона, нарушается выработка лептина и грелина (гормонов голода и сытости), что ведет к перееданию, а также снижается иммунная защита, обостряются хронические воспалительные процессы (например, в органах малого таза)», — поделилась эксперт.

Еще одной важной проблемой гинеколог назвала несбалансированное питание. Так, избыток сахара и простых углеводов приводит к инсулинорезистентности, которая лежит в основе синдрома поликистозных яичников, бесплодия и ожирения, объяснила Салаева. Жесткие обезжиренные диеты, по ее словам, ведут к сбою менструального цикла и сухости слизистых, а дефицит клетчатки может усугублять эстроген-доминирующие состояния.

Материалы по теме:
Что такое менструация и зачем она нужна? Как должна проходить и почему может отклоняться от нормы
Что такое менструация и зачем она нужна?Как должна проходить и почему может отклоняться от нормы
2 июня 2025
Выписка из роддома в 2026 году: что нужно матери и ребенку, полезные советы. На какой день после родов выписывают домой?
Выписка из роддома в 2026 году:что нужно матери и ребенку, полезные советы. На какой день после родов выписывают домой?
16 декабря 2025

«Малоподвижный образ жизни и чрезмерные нагрузки — обе крайности вредны. Недостаток движения ухудшает кровообращение в органах малого таза, что способствует застойным явлениям, нарушает работу кишечника и метаболизм эстрогенов. Чрезмерные изнуряющие тренировки могут приводить к "спортивной аменорее" — исчезновению месячных из-за низкого уровня эстрогена и жира в организме», — рассказала врач.

Сказываться на женском здоровье может и ношение неподходящего белья, указала специалист. Так, тесные трусы из синтетики создают «парниковый эффект», который является идеальной средой для размножения бактерий и грибков, а стринги могут способствовать переносу бактерий из анальной области во влагалище, уточнила она.

Ранее гинеколог Дженнифер Линкольн перечислила самые распространенные заблуждения о защите от инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина захотела составить два мирных соглашения. Кто и с кем, по мнению Киева, должен подписывать документы?

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В Британии раскрыли причину злости Зеленского на США

    Гинеколог назвала опасные для женского здоровья привычки

    Популярные продукты оказались связаны с усилением чувства сытости

    Бывшего главного нарколога России освободили из колонии

    Рэпер Дрейк разорвал отношения с переспавшей с тысячей мужчин порнозвездой

    Девушка захотела бесплатно прорваться на вечеринку подруги и прослыла стервой

    Кендалл Дженнер снялась обнаженной после признаний о планах уйти из модельного бизнеса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok