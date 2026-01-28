Гинеколог назвала опасные для женского здоровья привычки

Гинеколог Салаева: Ношение белья из синтетики опасно для женского здоровья

Множество привычек, кажущихся на первый взгляд безобидными, могут оказаться губительными для женского организма и повлиять на состояние репродуктивной системы, гормональный фон и общее здоровье, сообщила врач-репродуктолог, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Гюнай Салаева. Она перечислила их в беседе с «Лентой.ру».

Одной из наиболее разрушительных для женского здоровья привычек специалист назвала курение. Оно ускоряет истощение яичникового резерва, приводит к ранней менопаузе, повреждает яйцеклетки и снижает вероятность зачатия, предупредила врач. У курящих женщин повышаются риски внематочной беременности, выкидыша, отслойки плаценты, преждевременных родов, низкого веса ребенка при рождении, добавила она.

Кроме того, токсические компоненты сигарет увеличивают вероятность онкологических заболеваний, в частности рака шейки матки, который занимает четвертое место из наиболее распространенных видов рака среди женщин Гюнай Салаева гинеколог

По словам гинеколога, опасно также регулярное и чрезмерное употребление алкоголя. В зоне риска оказывается гормональная система, так как спиртное нарушает работу печени, которая метаболизирует эстрогены, пояснила собеседница «Ленты.ру». Это может приводить к эстроген-доминированию, что является причиной эндометриоза, предменструального синдрома и проблем с щитовидной железой, перечислила Салаева. Она добавила, что у женщин, регулярно потребляющих алкоголь, риск выкидыша возрастает на 25-35 процентов, а вероятность врожденных аномалий у плода увеличивается в 2-3 раза.

Особенно опасен алкоголь на ранних этапах беременности, когда закладываются основные системы организма будущего ребенка Гюнай Салаева гинеколог

«Недосып и нарушение режима дня часто недооцениваются. Хронический недосып — это не просто усталость, это гормональный хаос. Как следствие, повышенный уровень кортизола (гормона стресса), который подавляет выработку прогестерона — ключевого женского гормона, нарушается выработка лептина и грелина (гормонов голода и сытости), что ведет к перееданию, а также снижается иммунная защита, обостряются хронические воспалительные процессы (например, в органах малого таза)», — поделилась эксперт.

Еще одной важной проблемой гинеколог назвала несбалансированное питание. Так, избыток сахара и простых углеводов приводит к инсулинорезистентности, которая лежит в основе синдрома поликистозных яичников, бесплодия и ожирения, объяснила Салаева. Жесткие обезжиренные диеты, по ее словам, ведут к сбою менструального цикла и сухости слизистых, а дефицит клетчатки может усугублять эстроген-доминирующие состояния.

«Малоподвижный образ жизни и чрезмерные нагрузки — обе крайности вредны. Недостаток движения ухудшает кровообращение в органах малого таза, что способствует застойным явлениям, нарушает работу кишечника и метаболизм эстрогенов. Чрезмерные изнуряющие тренировки могут приводить к "спортивной аменорее" — исчезновению месячных из-за низкого уровня эстрогена и жира в организме», — рассказала врач.

Сказываться на женском здоровье может и ношение неподходящего белья, указала специалист. Так, тесные трусы из синтетики создают «парниковый эффект», который является идеальной средой для размножения бактерий и грибков, а стринги могут способствовать переносу бактерий из анальной области во влагалище, уточнила она.

