Мать с пятью маленькими детьми пропала в российском городе. Ее нашли спустя месяц. Что об этом известно?

Женщину с пятью детьми, пропавшую почти месяц назад в Амурской области, нашли, сообщили в поисково-спасательном отряде «Амур».

Многодетная мама все это время жила у подруги в областном центре. Отмечается, что с Ольгой и ее детьми все в порядке.

В МВД по Амурской области подтвердили РИА Новости, что полиция нашла Ольгу Кочергину, пропавшую в Благовещенске с пятью детьми около месяца назад.

Как уточнили в правоохранительных органах, семью обнаружили в Благовещенске, женщина переехала на другую съемную квартиру.

Как стало известно, 30 апреля 33-летняя Ольга Кочергина и ее дети вышли из квартиры на улице Чайковского и пропали. По информации волонтеров, они могли находиться в Белогорске.

Amur Mash уточнял, что исчезнувшим с женщиной детям от двух до семи лет. К волонтерам информация об их пропаже поступила только 26 мая.

Пятнадцатого мая в полицию Благовещенска поступила информация из школы о том, что дети не посещают учебное заведение. Поэтому сотрудники ПДН устанавливали ее местонахождение.

Исчезнувшая в Благовещенске мать с пятью детьми отказалась раскрывать свое местоположение полиции. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, о пропаже женщины с детьми заявили сотрудники школы и ПДН, потому что старший ребенок перестал приходить на уроки. Полицейские выяснили, что 3 апреля 33-летняя мать собрала пятерых детей и ушла из дома в неизвестном направлении.

По области распространили ориентировки на женщину и детей. Вскоре полицейским удалось созвониться с женщиной, но та отказалась сообщать, куда ушла Baza

Известно, что из пятерых детей официально были зарегистрированы только трое. Еще двоих она родила дома.

