Учительницу рисования арестовали за разговоры о сексе со школьниками

В штате Техас, США, 28-летнюю Хейли Кристу Радабо арестовали за непристойные разговоры с несколькими учениками. Об этом сообщает NBC 5 DFW.

Радабо работала учительницей рисования в средней школе. По словам жертв, она разговаривала с ними на сексуальные темы в реальной жизни и вела интимные переписки. Так, она просила 14-летнего мальчика отправить ей фотографию в обнаженном виде, а взамен обещала свою.

В переписке с другим школьником Радабо использовала слово «малыш» и эмодзи в виде поцелуев. Одному из пострадавших женщина прислала свою фотографию после душа. По данным полиции, на снимке грудь женщины не видна — только лицо и обнаженные плечи. Кроме того, удалось установить, что Радабо давала ученикам наркотики.

Расследование в отношении учительницы продолжается. После ареста она вышла на свободу под залог.

