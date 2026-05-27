07:00, 27 мая 2026

В России предложили изменить правила движения для электросамокатов

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Партия «Справедливая Россия» предлагает исключить движение электросамокатов по пешеходным дорожкам и тротуарам на всей территории страны. Соответствующее обращение председатель партии Сергей Миронов направил главе правительства Михаилу Мишустину. Обращение есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Устали люди от лихачей-самокатчиков на тротуарах. По правилам дорожного движения пешеходы имеют полный приоритет, но многие эти правила не выполняют. Действующая модель правового регулирования не устраняет риски наезда и причинения вреда жизни и здоровью граждан», — заявил Миронов.

По его словам, само нахождение электросамокатов на тротуарах создает опасность ДТП и провоцирует частые конфликты. Данные МВД, отмечает Миронов, это подтверждают: в 2024 году в стране произошло 4426 аварий с участием средств индивидуальной мобильности, что на 42,8 процента больше, чем годом ранее. Летальным исходом закончилось 54 случая, 4591 человек получил ранения. В 2025 году зафиксировано 3,2 тысячи ДТП, 68 случаев с летальным исходом и 3,38 тысячи пострадавших, привел он статистику. Более четверти таких аварий приходится именно на тротуары и пешеходные зоны.

Парламентарий отметил, что власти многих городов уже ввели подобные ограничения, и предложил распространить эту практику на всю страну.

«Для электросамокатов надо создавать специальную инфраструктуру, отдельные полосы. Как вариант — расширенные велодорожки. И оплачивать это должно не только государство, но и бизнес, который зарабатывает миллиарды на аренде СИМ», — заключил Миронов.

Ранее судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок Илья Васильчук объяснил, что возможность использовать личный электросамокат в городе зависит от того, какой именно запрет ввели местные власти — полный или только на аренду. Он отметил, что если запрет касается исключительно проката, владелец самоката может передвигаться на нем по общим правилам для средств индивидуальной мобильности.

