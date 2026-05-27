Власти сообщили о пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Таганрогу

Два человека пострадали при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По сообщению власти, состояние одной из пострадавших оценивается как тяжелое.

«Окажем всю необходимую помощь. Выражаю огромное сочувствие пострадавшим. Сейчас врачи делают все возможное для сохранения их жизни и здоровья», — написал в блоге он.

Ранее также сообщалось, что под ракетный удар попал Севастополь. В городе зафиксированы масштабные разрушения.