08:36, 27 мая 2026

Названы самые популярные в России китайские товары

РИА Новости: Электроника и одежда — одни из самых популярных в РФ товаров из КНР
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Электроника и одежды являются одними из самых востребованных в России китайских товаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные логистических компаний.

К числу других популярных категорий аналитики ГК «Деловые линии» отнесли запчасти, комплектующие, краски и лаки, а также лабораторное и промышленное оборудование. Однако лидером по-прежнему остается одежда, отметил глава направления ВЭД компании «Байт Транзит» Геннадий Миллер.

В то же время с начала года существенно изменилась структура грузопотока из азиатской страны, добавил он. С января, в частности, заметно выросли частота поставок и число небольших партий, особенно в сегменте маркетплейсов. В целом спрос постепенно смещается в сторону категорий с регулярным пополнением — одежды, обуви, автотоваров и товаров повседневного спроса, констатировал Миллер.

В Китае, в свою очередь, за последнее время заметно вырос спрос на различные виды молочной продукции и шоколада из России, отмечала ранее глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. Большие возможности также открываются перед отечественными производителями мясной продукции, пояснила она. Китай уже открыл свой рынок для российских поставщиков свинины, в дальнейшем аналогичная мера может затронуть и производителей говядина, заключила эксперт.

