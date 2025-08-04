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10:49, 4 августа 2025Экономика

Названы популярные у китайцев российские товары

Глава РЭЦ Никишина: В КНР растет спрос на молочную продукцию и шоколад из России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

За последнее время в Китае заметно вырос спрос на различные виды молочной продукции и шоколада из России. Популярные в КНР категории продуктов из РФ перечислила глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, ее слова приводит ТАСС.

Она спрогнозировала сохранение положительной динамики отгрузок вышеперечисленных российских товаров в Китай в среднесрочной перспективе. В ближайшие несколько месяцев, ожидает Никишина, экспорт молочной продукции и шоколада из РФ в КНР продолжит расти.

Кроме того, эксперт прогнозирует открытие новых возможностей для отечественных поставщиков мясной продукции. Этому, по ее словам, поспособствует открытие китайского рынка для российских сельхозпроизводителей. Так, к настоящему времени власти КНР предоставили доступ для экспортеров свинины из РФ, а в краткосрочной перспективе схожая учесть может затронуть и поставщиков говядины, резюмировала Никишина.

Наращивание поставок российских сладостей в Китай фиксируется не первый месяц. Традиционно высокий спрос на этот вид продукции из РФ отмечается в приграничных районах, утверждала ранее глава российско-китайской консалтинговой компании SinoRuss Сурана Раднаева. Однако за последнее время также заметно увеличился интерес к российскому шоколаду и в глубинных районах КНР. В результате сейчас это лакомство является одним из самых популярных в Китае. Наращиванию поставок, пояснила она, поспособствовало в том числе упрощение ввоза продуктов питания из-за рубежа.

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