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03:10, 27 марта 2025Экономика

Причину интереса китайцев к российским товарам объяснили

Китаист Раднаева: В Китае набирают популярность российские товары
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Гендиректор российско-китайской консалтинговой компании SinoRuss Сурана Раднаева в беседе с KP.RU объяснила причину интереса к российским товарам в Китае.

Она отметила, что продукция начала набирать популярность в приграничных регионах, а затем интерес распространился вглубь страны. Торговле способствовали упрощенные правила ввоза продуктов питания из-за рубежа.

«Сейчас наиболее популярные товары из России — это чай, кофе, шоколад, конфеты, мука, подсолнечное масло, гречка, печенье долгого хранения, соки», — уточнила Раднаева.

Она добавила, что китайцы любят российское мороженное, хотя оно стоит дороже местного, как и все российские продукты. Из спиртных напитков популярны пиво и водка.

Ранее агентство Bloomberg писало, что российские компании стали массово открывать магазины в Китае из-за высокого спроса на их товары. Одним из самых популярных товаров, которые поставляют в Китай, стали российский шоколад, а также детское питание.

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